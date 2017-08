Manželská kríza Djokovičovcov zažehnaná? Novak prezradil, čoho sa už nevie dočkať

"Každú sekundu sa buď venujem terapii, alebo trávim chvíle s rodinkou. Je to naozaj upokojujúce a som za to vďačný," napísal Djokovič na sociálnych sieťach a pridal fotografiu, na ktorej s dvojročným synom Stefanom stavia autíčko, ba nie jedno: "Teraz sa všetko zdvojuje."

Ako je známe, 30-ročný Belehradčan a jeho manželka Jelena očakávajú prírastok do famílie: "Netrpezlivo vyhliadame bábätko. Je to požehnanie!" Vyzerá to tak, že kríza medzi Novakom a jeho manželkou je definitívne zažehnaná.

Srb bol v posledných mesiacoch spájaný hneď s niekoľkými ženami a objavilo sa aj video na sociálnej sieti tenistu, kde sa pohádal s manželkou. Vyzerá to tak, že nezhody sú zažehnané a obaja sa tešia na druhý prírastok do rodiny.

Nedávny líder svetového rebríčka ATP vo dvojhre Djokovič 26. júla oznámil predčasný koniec svojej sezóny pre chronické problémy s lakťom dominantnej pravej ruky. Zároveň potvrdil tehotenstvo svojej polovičky.