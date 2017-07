Na Slovensku sa píše ďalšia tenisová rozprávka: Gombos urobil skok o neuveriteľných 273 miest!

Za vaším kariérnym maximom je množstvo driny. Bolo dôležité, že vás nezlomili minuloročné zranenia?

Minulý rok som musel bojovať, padol som na 360.miesto a bál som sa, že budem hrávať turnaje Futures (najnižšia kategória – pozn. autora). Dostať sa odtiaľ von je ťažké, pretože tam sú taktiež kvalitní hráči. Chvalabohu, vystrelil som na konci roka, uhral dobré výsledky a vytvoril si pohodu pred začiatkom tejto sezóny.

Je zatiaľ po zdravotnej stránke všetko v poriadku?

Možno občas cítim chrbát, ktorý ma trápil pred French Open. Musím si však zaklopať, zdravotne sa cítim fit.

Konečne ste sa dostali do prvej stovky, ako nádherne to znie?

Už pred dvomi rokmi som mal veľkú šancu, no nevyšlo to. Teraz mám šancu hrať hlavné súťaže ATP turnajov bez kvalifikácie, čo je nesmierne dôležité. Ešte od seba očakávam väčšie výsledky na veľkých turnajoch, aby som získal viac sebavedomia. Štvrťfinále zo začiatku roka v Marseille mi ukázalo smer, no cítim, že potrebujem spraviť ďalší krok, aby moje výkony boli štandardné. Stále mám dosť značné výkyvy.

Vo Wimbledone ste zažili grandslamovú premiéru. Talianovi Seppimu ste podľahli v štyroch setoch. Zaplatili ste nováčikovskú daň?

Nemám veľa šancí, aby som hral zápas na tri víťazné sety. Seppi nebol vôbec ľahký los, no dosť ma mrzela prehra. Na tráve som hral v prípravných turnajoch dobre, avšak vo Wimbledone som sa trápil na servise, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku.

V Umagu ste skončili na rakete Čecha Veselého (4:6, 0:6). Čo rozhodlo o prehre?

Mám s ním negatívnu bilanciu a dostatočne sa poznáme. Zápas sa rozhodol v druhom sete, keď som nevyhral prvý gem a môj výkon išiel potom dole vodou. Verím, že sa mi bude dariť lepšie na ďalších turnajoch.

Po rapídnom rebríčkovom poklese Martina Kližana ste slovenskou jednotkou, pripisujete tomu určitú vážnosť?

Nevnímam to ako veľkú vec. Sústredím sa na svoje veci, no veľmi pekne ďakujem ľudom za gratulácie, čo si vážim. Tenis je individuálny šport, človek musí myslieť dopredu, tak chcem zabojovať o dobré výsledky.

Aký máte najbližší program?

Odohrám ešte dva turnaje na antuke vo Švajčiarsku a Rakúsku, potom sa presuniem na americký hard, aby som sa kvalitne pripravil pred US Open.

Aké sú vaše ciele do konca aktuálnej sezóny?

Chcem sa udržať vo svetovej stovke, pretože potom získam väčšiu pohodu a samozrejme aj otázka financií oproti challengrom je dosť citeľná.