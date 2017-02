Spory v slovenskom tenise: Kapitán Lipták chce ísť preč z Bratislavy!

Slovenské tenistky zvládli uplynulý víkend zápas 1. kola II. svetovej skupiny, nad Taliankami zvíťazili 3:2. Holanďanky, naopak, neuspeli v súboji úvodného kola I. svetovej skupiny, keď podľahli Bieloruskám 1:4. „Myslím, že kvalita tímov, z ktorých sme si mohli vyberať, bola veľmi vysoká. Možno práve Holandsko z nich bol najprijateľnejší súper,“ konštatoval kapitán Slovenska Matej Lipták pre Plus JEDEN DEŇ.

Najpodstatnejšie podľa neho bude, kto v jednotlivých tímoch nastúpi a v akej momentálnej forme sa budú hráčky nachádzať. Aprílový súboj odohráme doma. „Je to super, budeme si môcť zvoliť povrch a môžeme sa oprieť aj o podporu fanúšikov. V danej časti sezóny sa ako najpravdepodobnejšia javí antuka, no ešte sa o tom poradím s hráčkami,“ avizuje Lipták. Kapitán nášho fedcupového výberu priznal, že atmosféra v tíme býva lepšia vonku.

„Možno by nebolo zlé riešenie hrať tento zápas inde než v Bratislave, aby sme bývali s celým tímom na jednom mieste,“ načrtol. Vedenie Slovenského tenisového zväzu však túto možnosť nevidí reálne. „V apríli budeme hrať v hale a hľadisko musí mať na základe nariadení od medzinárodnej federácie istú kapacitu. Do úvahy prichádzajú akurát hokejové štadióny. V tom čase sa však hrá play-off našej extraligy (konkrétne 4. zápas finále – pozn. red.),“ uviedol pre náš denník generálny sekretár STZ Igor Moška. „V roku 2007 sme už odohrali tenisové súboje v košickej Steel Aréne, to však bolo v júli,“ podotkol.