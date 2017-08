Neľútostný žreb US Open: Slovenské derby už hned v prvom kole!

Magdaléna Rybáriková sa ako nasadená tridsaťjednotka stretne s Taliankou Camilou Giorgiovou. Jediný slovenský zástupca v mužskom singli Norbert Gombos si zmeria sily so Srbom Viktorom Troickim. Rozhodol o tom piatkový žreb v New Yorku.

Cibulková má s Čepelovou zatiaľ priaznivú bilanciu 1:0. V roku 2013 ju zdolala v dvoch setoch na harde v kanadskom Toronte. Čepelová začiatkom tohto týždňa pre zranenie skrečovala duel proti Španielke Carle Suarezovej Navarrovej na turnaji v New Haven za stavu 4:6, 0:4 v druhom sete. Rybáriková vyhrala nad Giorgiovou v roku 2014 v New Haven, no pred necelými dvomi týždňami jej podľahla vo finále kvalifikácie v Cincinnati.

Vlaňajšia finalistka Češka Karolína Plíšková bude ako nasadená jednotka na úvod čeliť Poľke Magde Linetteovej. Šlágrom prvého kola bude duel medzi nasadenou dvojkou Rumunkou Simonou Halepovou a Ruskou Mariou Šarapovovou. Bývalá svetová jednotka, ktorá sa koncom apríla vrátila do súťažného kolotoča po vypršaní dištancu za užitie meldónia, dostala od organizátorov voľnú kartu.

Najvyššie nasadeného hráča v mužskej dvojhre Španiela Rafaela Nadala otestuje v 1. kole Srb Dušan Lajovič. V semifinále môže desaťnásobný šampión Roland Garros naraziť na svojho veľkého rivala Rogera Federera, ktorý je v tej istej časti pavúka. Tretí nasadený Švajčiar si na úvod skríži rakety s domácim Američanom Francesom Tiafoem. Pre zranenia budú na US Open chýbať obhajca titulu Federerov krajan Stan Wawrinka i minuloročný finalista Srb Novak Djokovič.