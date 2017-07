Otvorená spoveď Šarapovovej: Od radosti som takmer nespala. Čo prišlo po tom, bolo veľmi kruté

Šarapovová porozprávala o svojej aure, ktorú si na okruhu roky budovala. „Občas si ľudia zamieňajú mysticizmus s nezraniteľnosťou. Pravda je taká, že sa cítim stále zraniteľná – ako ktokoľvek iný. Múry, ktoré som si okolo seba vystavala rozhodne nie sú také nepreniknuteľné, ako si ľudia myslia. Dostanú sa cez ne mnohé veci a ovplyvnia moje cítenie,“ priznala.

Na svoj návrat na profesionálny okruh sa mimoriadne tešila, no lomcovali ňou všetky možné pocity. Snažila sa pripraviť na všetko, čo ju čaká a naozaj nevedela, čo to bude. Keď na turnaji v Stuttgarte, kde jej udelili voľnú kartu, prvýkrát vstúpila na kurt, aby absolvovala krátky tréning, mierili na ňu desiatky objektívov. Tie očakávala.

To, čo nečakala, prišlo počas predzápasovej rozcvičky na jednom z menších kurtov. „Nedokážem to ani opísať. Keď ma moji fanúšikovia zbadali, okamžite sa zhŕkli okolo dvorca. Mali ruské vlajky, nápisy VITAJ SPÄŤ, MARIA, ktoré si sami vyrobili. Tlieskali, kričali a povzbudzovali ma,“ opísala prvý kontakt s priaznivcami.

„Zvyčajne sa na tréningoch absolútne koncentrujem, no toto ma premohlo. Moje telo síce odbíjalo loptičky, no moja hlava myslela len na fanúšikov. Predstavovala som si, ako tie malé dievčatká doma lepia písmenká s mojím menom. Ako vyberajú správne zvýrazňovače, správne trblietka a správne slová. A že to robia všetko kvôli mne! Pripomenulo mi to, pre koho vlastne hrám,“ priblížila Maria momenty návratu po 15-mesačnej nútenej pauze za nález zakázaného meldónia.

Úvodné tri turnaje – Stuttgart, Madrid a Rím – kde dostala divoké karty, ju vraj naplnili takým šťastím, že takmer nespala. Potom sa šťastie náhle zvrtlo. Zápas 2. kola v talianskej metropole musela skrečovať pre zranenie, zistila, že nedostala voľnú kartu na Roland Garros a takmer s určitosťou vedela, že sa neobjaví ani na Wimbledone.

„Nebudem vám klamať, cítila som sa mizerne. Pripadalo mi to hrozne kruté. Po dlhých 15 mesiacoch mimo hry som konečne začala cítiť, že som sa pohla vpred. A napokon som musela spraviť dva kroky vzad. Viem, že mnohí moji kritici si povedia, že to bola karma. Mne to tak rozhodne neprišlo. Keď ma v bolesti brali na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Cítila som sa zle. Aj dlho po tom,“ opísala Šarapovová.

Ruska zistila zvláštnu vec. Chýbala jej nepohoda, prekážky a starosti, ktoré jej tenisový život prináša. „Možno je to taká komplikovaná láska,“ zamyslela sa. „Niekedy to vie byť naozaj brutálne. Lenže keď to všetko prekonáte… Nič vás tak krásne neodmení,“ vyznala sa.

Na záver Maria doplnila: „Viem, že na americkej šnúre nejaké zápasy vyhrám a niektoré prehrám. Prídu desiatky kritikov a tisícky mojich fanúšikov. Ale kto vie? V dobrom či zlom viem pri tenise jednu vec. Chýbal mi.“