Petra Kvitová pri prepade bojovala o holý život: Lúpežník sa uchýlil k šokujúcim praktikám

Len ťažko by si niekto predstavil, že v tichom päťpodlažnom bytovom dome v Prostějove sa môže udiať dráma, pri ktorej pôjde dvojnásobnej víťazke prestížneho Wimbledonu o život. Ale stalo sa. Keď sa populárna Kvitova preberala do utorkového zimného rána, zazvonil jej o pol deviatej neznámy muž, ktorému pod zámienkou skontrolovania odpočítania elektromeru otvorila dvere.

Ako uvádza český denník Blesk, tak vtedy sa v predsieni strhla bitka o holý život. „Došlo k zápaseniu, pri ktorej páchateľ držal Kvitovej nôž pod krkom nôž a hrozilo, že ju podreže,“ spomína pre Blesk dobre informovaný zdroj.

Kvitova ako vo vynervovaných zápasoch si zachovala celkom chladnú hlavu a v sebaobrane sa snažila ľavou rukou, ktorá je jej dominantná a drží v nej raketu, ubrániť útokom. „Lupič sa nakoniec uspokojil s desaťtisícmi českých korún (370 eur) a dal sa na útek,“ prezrádza zdroj.

V zakrvavená tenistka potom vytočila číslo svojho agenta, ktorý zaalarmoval príslušne orgány na čele so záchrankou. Kým ju ošetrovali lekári, tak byt už obliehali kriminalisti, ktorí vzali odtlačky prstov a intenzívne pátrajú. Vďaka Petre majú detailný opis páchateľa. „Som otrasená, ale našťastie žijem,“ odkázala po sekundách hrôzy Kvitová na sociálnych sieťach.

In my attempt to defend myself, I was badly injured on my left hand. I am shaken, but fortunate to be alive. The injury is severe and I will