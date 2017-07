Pikantné FOTO manželky Borisa Beckera z dovolenky: Veď tá sa vôbec nehanbí!

Po vyhlásení osobného bankrotu sa ešte viac začalo hovoriť o rozpade osemročného manželstva bývalého tenistu a holandskej modelky. „Nikdy nehovor nikdy,“ priznal v šou nemeckej televízie Lilly a pokračovala: „Veľmi ma to bolí. Nie je to ľahké. Boris mi o takýchto veciach nehovoril. Stať sa to môže každému.“ Pár však posledné týždne utvrdzuje okolie, že žiadny rozvod sa nekoná. Možno aj preto, že by ho nemal Boris čím zaplatiť. Posledný rozchod s manželkou Barbarou v roku 2001 ho stál 15 miliónov eur. Nemanželskej dcére Anna Ermakovovej prispel na výživnom už takmer tri milióny.

Ani trénovanie svetovej jednotky mu nepomohlo: Tenisová legenda padla na dno!

Chcel ľahko zarobiť a zaplakal: Vieme, prečo slávny Becker skrachoval!

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Zdá sa však, že Beckerovci všetky starosti s bankrotom hodili za hlavu. V londýnskom sídle usporiadali pre sedemročného Amadea narodeninovú párty, a aby ešte viac sa schovali pred krutou realitou, tak sa Lilly vybrala dovolenkovať na Ibizu. Svojim správaním však prítomných šokovala. Po pláži totiž behala bez vrchného dielu plaviek. Určite ich bankrot manžela nepripravil o oblečenie, ale pravdepodobne len chcela, aby ju neopálilo podľa vzoru plaviek. Pikantné fotografie z dovolenky pani Beckerovej si môžete pozrieť TU.

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!