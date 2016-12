Prasklo veľké tajomstvo Dominiky Cibulkovej: S manželom už riešia dieťatko

Dominika hneď po svadbe hovorila, že ešte má dosť času veľa tenisových plánov. Jeden si splnila, keď získala titul majsterky sveta. Okrem toho má ešte ďalšie, ale niekde vnútri už rieši aj dieťatko.

„Ešte mám tenisové sny, ktoré by som si chcela splniť, ale klamala by som, keby som tvrdila, že ma nechytajú materinské nálady. Som rodinne založená, chcela by som dve deti. S Miškom radi snívame o deťoch a rodine, ale ešte máme čas. Určite sa však nebudem naháňať po kurte do štyridsiatky,“ prezradila tenistka v rozhovore pre týždenník Báječná žena.

Naša tenisová jednotka si uvedomuje, že návrat na kurty po prípadnom pôrode by bol náročný a veľa tenistiek to už nezvládlo. „Jediná, čo to dokázala, bola Kim Clijstersová. Vrátila sa s dieťaťom na okruh a ešte vyhrala aj dva grandslamy!“ ozrejmila Cibulková a dodala. „Ja po niečom takom netúžim. Ak sa s manželom rozhodneme mať deti, chcem sa venovať rodine na sto percent.“

Tak teda manželom Navarovcom držíme palce, nech opäť na kurtoch o pár rokov behá ďalšia tenisová hviezda.