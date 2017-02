Prekvapivé meno v nominácii Fed Cupu: Kapitán Lipták povolal tenisovú legendu

Nová talianska kapitánka Tathiana Garbinová by mala vyrukovať s Robertou Vinciovou a Sarou Erraniovou, kompletnú štvoricu oznámi v stredu. Slovenky nastúpia bez aktuálnej svetovej päťky Dominiky Cibulkovej, ktorá sa rozhodla vynechať celý fedcupový ročník a sústrediť sa na individuálny turnajový program.

Úvodné sobotňajšie dvojhry odštartujú v hale PalaGalassi o 15.00 h. V nedeľu od 13.00 sú na programe ďalšie dva single a záverečná štvorhra. Hlavným rozhodcom bude Nemec Norbert Peick, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Francúz Pascal Maria a Nemka Miriam Bleyová. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop Clay Court.

Pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín v histórii prestížnej tímovej súťaže. V roku 2002 zvíťazilo slovenské družstvo v semifinále finálového turnaja v španielskom Maspalomase 3:1 a spanilú jazdu napokon zakončilo ziskom cennej trofeje. Dva body vtedy vybojovala Janette Husárová - terajšia fedcupová trénerka.

Okrem Cibulkovej nebude mať slovenský kapitán Matej Lipták k dispozícii ani Kristínu Kučovú, ktorá má problémy s kolenom. "Bol som s Kikou v kontakte. Sľúbila mi, že sa pokúsi dať zdravotne do poriadku, aby mohla hrať. V utorok som však hovoril s doktorom Romanom Fanom, ktorý mi tlmočil, že to nie je dobré. Koleno je v takom stave, že Kika zvažuje operáciu. Pôvodne som mal dilemu, kto bude štvrtá hráčka. Rozhodol som sa pre Kaju, no momentálne sa situácia vyvinula tak, že je v tíme aj Daniela. Mám referencie, že ani Janka Čepelová nie je stopercentne fit. Ak by nemohla ísť, do Forli by cestovala Viktória Kužmová," povedal Lipták prostredníctvom videokonferenčného hovoru z ruského Petrohradu, kde tento týždeň sprevádza Cibulkovú na turnaji WTA.