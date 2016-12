Prvé FOTO a slová Kvitovej po hrôze v jej byte: Páchateľ môže prísť o milióny

Na osudný deň už do smrti nezabudne. Česká tenistka Petra Kvitová sa v piatok po prvýkrát postavila pred novinárov po tom, ako si v utorok vo svojom byte v Prostějove prešla peklom, keď jej kvôli pár tisícom neznámy páchateľ takmer zmaril celú kariéru. Karta by sa však teraz mohla voči útočníkovi obrátiť a svoj čin by trpko oľutoval.