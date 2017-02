Rebel Kližan sa vracia do reprezentácie: Ospravedlnil som sa iba raz

S doterajšou prípravou vyslovil spokojnosť. "Zatiaľ je všetko v poriadku. Andrej Martin trochu maródil, no už je fit. Atmosféra v tíme je dobrá a dúfam, že chlapci to vnímajú podobne. Potešiteľné je, že chcú reprezentovať. Vždy si vážim, keď prídu," povedal Mečíř na pondelňajšej tlačovej konferencii slovenského tímu.

Kližan s Lackom si vlani v septembri vyslúžili pokuty za prístup k reprezentácii Slovenska v Davisovom pohári. Obaja totiž zo zdravotných dôvodov necestovali na barážový duel do Austrálie, v ktorom Slováci prehrali na tráve v Sydney 0:3. Deň po stretnutí však už hrali na turnajoch ATP. V novembri sa obaja voči pokutám odvolali a Mečířovi sa ospravedlnili.

Čítajte viac FOTO VNÚTRI Slovenskej manželke Federera sa smejú kvôli svetru: Z jeho ceny však odpadnete

Kližan na margo svojho návratu do tímu uviedol. "Nevnímam to ako nejaký veľký návrat, veď Davis Cup hrám za Slovensko už desať rokov a vlani som sa Milošovi ospravedlnil iba v jednom zápase. Každý má v tíme určitú pozíciu. Ak my hráči urobíme to, čo máme a aj realizačný tím si splní svoju úlohu, verím, že nad Maďarmi zvíťazíme. Mám motiváciu prebojovať sa do svetovej skupiny, ináč by som tu nehral." zdôraznil najlepší slovenský singlista.

Lacko sa na daviscupový comeback teší. "Vnímam to ináč ako pred rokmi, keď som bol líder tímu a počas daviscupového týždňa som pociťoval väčší stres. Teším sa, že budeme hrať doma pred našimi fanúšikmi. Som rád, že mi vyšiel úvod sezóny. Pokiaľ ide o silu maďarského tímu, ich líder Márton Fucsovics je kompletný hráč, ktorý dokáže odohrať dobré duely, máva však aj výkyvy. Verím, že v domácom prostredí potvrdíme úlohu favorita."

Čítajte viac Slzy smútku sa zmenili na radostný plač: Svet sa rozplýva nad famóznym triumfom Federera

Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 15.00 h, sobotňajšia štvorhra o 14.00 a záverečné nedeľňajšie single o 13.00. Hlavným rozhodcom bude Poliak Gregorz Wojcik, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Britka Fione Edwardsová a Američan Greg Allensworth. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop. Pôjde o reprízu minuloročného duelu druhého kola kontinentálnej zóny s Maďarsku, v ktorom Mečířovci zvíťazili na antuke v Budapešti hladko 3:0 a postúpili do baráže o svetovú skupinu.