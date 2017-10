Roger Federer šokuje o Slovensku. Raz tu takmer bol, ale Slováci mu zahatali cestu!

Federera nespája so Slovenskom len množstvo tenisových priateľov, ale aj manželka Mirka, ktorá pochádza z Bojníc. Napriek tomu sa Fedex tatranského vzduchu ešte n nikdy nenadýchol. „V živote som tam nikdy nebol,“ priznal pre magazín Proč Né?! opäť Federer a dodal: „Ja viem, je to strašné. Radšej sa o tom už nebavme. Je to naozaj hrozné.“

Pri jednej z návštev Prahy mu spojitosť so Slovenskom pripomenuli a priznal, že sa za to hanbí. Dokonca slovenčinu počúva doma denne. „Poznám aj slovenské jedlá,“ spomenul 19-násobný grandslamový šampión. V minulosti však bola šanca, že by slávny Švajčiar aspoň na pár dní zavítal na Slovensko. Samozrejme, že by to bolo športovou cestou a nie výletom. Slováci mu to nakoniec nedopriali.

„Raz to vyzeralo, že keď Slovensko v Davis cupe porazí Portugalsko, budeme na Slovensku hrať. To bola moja šanca. Nakoniec vyhrali Portugalci,“ porozprával o možnosti, keď si už takmer kupoval mapu Bratislavy. Predmetný zápas sa hral v marci 2011 Slováci prehrali na antuke v Cruz Quebrada 1:4. Táto prehra našich teda nedovolila návšteve jednej z najväčších legiend športu.