Roger Federer sklonil hlavu a priznal: Slováci, prepáčte, za toto sa veľmi hanbím!

Federera čakalo v Prahe malé prekvapenie. Spolu s ním turnaj propagovala aj česká tenisová jednotka Tomaš Berdych. Pár si spolu dokonca zahral tenis na provizórnom dvorci, ktorý sa plavil po Vltave. Neskôr sa na Staromestskom námestí stretli aj s tisíckami fanúšikov, ktorým rozdali prvé vstupenky na nový turnaj.

„Som rád, že som po dlhšom čase opäť v Prahe. Keď som tu bol naposledy, síce sme prehrali, ale Prahu mám veľmi rád, je to jedno z najkrajších miest v Európe. Keď som známym hovoril, že sem cestujem, tak mi s úsmevom odvetili, že som šťastný muž," zložil poklonu Prahe Federer.

Populárny Fedex počas tlačovej konferencie trochu pootvoril dvierka do svojho súkromia. Ako je známe, tak jeho manželka pochádza zo Slovenska a spolu vychovávajú dva páry dvojčiat. Federer kadiaľ chodí, tak svoju ženu ospevuje. Za jednu vec sa však veľmi hanbí. „Áno, je to pravda, že som na Slovensku nikdy nebol. Je to trochu aj hanba. Musím to niekedy napraviť. Ďalšia zahanbujúca vec je, že neviem ani slovko po slovensky. Moja žena je však skvelá a veľmi veľa ma o jej krajine naučila,“ začervenal sa Federer. Manželku Mirku už niekoľkokrát zachytili, ako číta svojim dvojičkám v materinskom jazyku.

Federer sa však nekrútil len okolo Slovenska a ego zdvihol aj Čechom. „Čo najskôr chcem vyskúšať české pivo. Užiť si mesto možno aj s rodinou. Som rád, že som už niečo videl a teším sa, keď sa tu vrátim.“

Prvý ročník nadnárodného tímového podujatia Rod Laver Cup, akejsi obdoby golfového Ryder Cupu, sa bude konať 22. - 24. septembra. Hrať budú 6-členné mužské tímy Európy a "zvyšku sveta", v rámci nich štyria tenisti podľa postavenia v renkingu a dvaja ako voľba kapitána. Kapitánmi na premiérovej edícii budú Švéd Björn Borg (Európa) a Američan John McEnroe (zvyšok sveta). Štart už prisľúbili spomenutý Federer a Španiel Rafael Nadal, zhodne bývalí lídri svetového rebríčka. Druhé vydanie sa v roku 2018 uskutoční v USA.