Roger, príď k nám: Vybrali sme štyri miesta, kde by si mohol Federer na Slovensku zahrať!

Splní sa mu sen? Švajčiarsky tenista Roger Federer (35) sa pred pár dňami pri návšteve Prahy vyjadril, že túži jedného dňa navštíviť Slovensko, teda krajinu, z ktorej pochádza jeho o tri roky staršia manželka Miroslava Vavrincová, a ich štyrom deťom Myle Rose, Charlene Rive, Leovi a Lennymu tak koluje v žilách aj slovenská krv. Kam by mohol prísť, aby ľuďom pod Tatrami ukázal svoje tenisové umenie? Denník Plus JEDEN DEŇ vybral 4 miesta, kde by si mohol zahrať.

Do Prahy sa Federer teší. Ale aj Slovensko mu má čo ponúknuť. Autor: Facebook