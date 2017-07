Rybáriková má na Wimbledonu okrem dobrého výsledku tajný sen: Chcem uloviť Beckhama!

Tenistkou zo Slovenska, ktorá sa môže pochváliť najlepšou aktuálnou formou, je Magdaléna Rybáriková (28). Rodáčka z Piešťan sa raketovo vydriapala z piatej stovky rebríčka do elitnej prvej a mútiť vodu by mohla aj na obľúbenej tráve vo Wimbledone. Bonusom by pre ňu bola fotka s ikonickým futbalistom.