Rybáriková prehovorila o kauze s Cibulkovou: Ako ju hrdinka z Wimbledonu vyriešila?

V rozhovore pre TABLET.TV odchovankyňa piešťanského tenisu prezradila svoj vzťah s aktuálnou slovenskou jednotkou Dominikou Cibulkovou ako aj drobnú kauzu z Instagramu. Cibulková po triumfe Rybárikovej premožiteľky na Wimbledone Garbine Muguruzovej napísala verejnú pochvalu na účet španielskej kamarátky (hoci po krátkom čase svoj komentár vymazala - pozn. autora).

„Najskôr som o tom nevedela, neriešila som to, toto nemám vo zvyku. Potom niekto z novinárov sa ma spýtal na názor. Rovnako som nechápala, lebo mne je jedno, kto dá komu lajk či pogratuluje. S Dominikou sme sa stretli po návrate domov, normálne mi zagratulovala, takže akurát média z toho spravili bublinu. Medzi nami neexistuje problém,“ prezradila semifinalistka trávnatého grandslamu.

Najbližšie čaká elitné tenistky, medzi ktoré svojimi výkonmi prenikla aj Magdaléna Rybáriková, americké turné turnajov na tvrdých povrchoch pred posledným grandslamom sezóny US Open.

„Prežila som neľahké obdobie, vďaka tvrdej drine a trénerom som dosiahla úspech,“ povedala už členka štvrtej desiatky rebríčka WTA, ktorá bude musieť hrať na najväčších turnajoch pred US Open kvalifikácie. V prípade dobrých výsledkov by v New Yorku mohla byť medzi nasadenými hráčkami a opäť zaznamenať výborný výsledok.