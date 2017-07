S Kližanom sa žreb nemaznal: Djokovičovi posiela náš búrlivák sebavedomý odkaz

Trávu vo všeobecnosti Kližan neobľubuje. Pred Wimbledonom odohral na nej jediný turnaj v tureckej Antalyi, kde skrečoval zápas proti domácemu Ilhanovi. „Nehovorím, že sa mi na tráve hrá zle, no mám určite radšej antuku,“ povedal náš tenista pre Šport24.sk, ktorému žreb postavil do cesty Djokoviča, momentálnu svetovú štvorku.

„Samozrejme, chcem uhrať najlepší výsledok, čo to pôjde. Do každého zápasu idem s cieľom vyhrať a budem smutný, ak prehrám.“ Martin si uvedomuje, že na grandslamoch si hrateľných súperov príliš nenavyberá.

„Tie žreby neboli bohvieaké, ale to nie je výhovorka. Ak chcem dobrý los, tak musím byť medzi nasadenými hráčmi. Zatiaľ do tejto skupiny nepatrím, no bolo to ovplyvnené zraneniami.“ Slovákov odkaz priamo z Londýna je stručný, no výstižný. „Novak, vidíme sa na centri.“ A práve na centrálnych kurtoch sa Kližan cíti ako ryba vo vode. Pripraví ďalšiu drámu na svojej neobľúbenej tráve?