Sebaistá Cibulková po hladkej výhre nad Siegemundovou: Nemku porazila bez zaváhania!

V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti Kanaďanke Eugenie Bouchardovej, s ktorou má nepriaznivú bilanciu 1:3. Podujatie v Sydney je pre Cibulkovú generálkou na grandslamový Australian Open v Melbourne.

Zverenka trénera Mateja Liptáka bola po hladkom triumfe nad Siegemundovou spokojná, veď vlani v čínskom Wu-chane zdolala Nemku až po trojsetovej bitke. "Už počas prípravy som sa na kurte v Sydney cítila veľmi dobre, zápas je však niečo úplne iné ako tréning. Nečakala som, že výsledok bude taký jednoznačný, na jej kvalitné údery som však vždy našla tú správnu odpoveď. Hrala som konštantne, bez výkyvov. Na rozdiel od minulotýždňového duelu proti Alize Cornetovej v Brisbane som dokázala využiť takmer všetky šance a premieňať brejkbaly," povedala Cibulková pre oficiálnu stránku turnaja.

Proti Bouchardovej očakáva ťažký zápas. "Genie je veľmi súťaživý typ hráčky. Na 2. kolo je to náročná prekážka, no súperku si človek nevyberie, tak to určil žreb. Budem sa snažiť poučiť z chýb, ktorých som sa dopustila v našich predchádzajúcich vzájomných stretnutiach a podať maximálny výkon. Veľmi sa na zápas teším," dodala slovenská jednotka.

dvojhra - 1. kolo:

Dominika CIBULKOVA (3-SR) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:2, 6:0