Sebavedomá tenistka Šramková má o čo hrať: Otec si na jej kariéru zobral vysoký úver!

Šramková zaujala nielen vížazstvami nad Sarou Erraniovou a Francescou Schiavoneovou, ale aj spôsobom, akým Talianky vo Fed Cupe zdolala. Hrá mimoriadne útočným štýlom. Na otázku, či by mala iný prejav, ak by trénovala v NTC, jej otec pre hnonline.sk odpovedal: „Každý hrá iný tenis, pretože tenis musí hrať osobnosť. A každá osobnosť má svoj vlastný herný prejav. Samozrejme, tenista potrebuje najprv prijať určité informácie. Na začiatku som zaujal určitý postoj ja ako tréner. Rebecca však chodí po turnajoch, vníma ostatné hráčky a má svoje vzory.“

Podľa Jozefa Šramku nemá jeho dcéra a zverenka len jeden povrch, na ktorom by mohla byť úspešná. „Úspechy môže dosahovať na všetkých, aj na linoleu v školskej jedálni,“ zveličil. Chcel tým vyzdvihnúť, že Rebecca má všetky predpoklady na to, aby sa vedela prispôsobiť a predvádzať správne údery na každom z povrchov. Ostatne, v ich klube TK Jednotka, ktorý sídli v Petržalke, majú antukové i hardové dvorce, a dokonca aj jeden trávnatý. Pred Wimbledonom sa na ňom zvykne pripravovať napríklad aj Dominika Cibulková.

Tá v súčasnosti žije svoj tenisový sen, nachádza sa na piatej priečke svetového rebríčka. Podobne smelé ambície má aj Šramková. „V tenise je všetko otvorené, no hrám ho preto, aby som bola top. Chcela by som sa dostať minimálne do najlepšej desiatky,“ vyhlásila. Zatiaľ sa to podarilo trom Slovenkám. Okrem Cibulkovej boli v top 10 ešte Karina Habšudová (február 1997, 10. miesto) a Daniela Hantuchová (január 2003, 5. miesto).

Ak by ste jedného dňa chceli mať aj zo svojej dcéry profesionálnu tenistku, nebude to lacný špás. „Vošiel som do banky a vzal si spotrebný úver vo výške 130-tisíc eur, teraz ho splácame a ideme ďalej,“ priblížil Šramka pre HN. Podstatné je však podľa neho niečo iné. „V prvom rade treba veriť, ako som veril aj ja. Keď sa rodičia neboja, zvíťazili,“ odkázal.