Sexi Daniela Hantuchová fanúšikom po celé roky vyráža dych: Čím staršia, tým krajšia

Má 33 rokov a jej tenisová kariéry sa pomaly chýli ku koncu, ale to nič neuberá na jej kráse. Práve naopak, Daniela Hantuchová dlhodobo patrí medzi najkrajšie hráčky na svete a s pribúdajúcim vekom to len potvrdzuje. Popradská rodáčka doslova zreje ako víno, čo potvrdzujú aj nasledovné fotografie, ktorými tenistka počas kariéry dostala do varu nejedného fanúšika.