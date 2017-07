Sexi Hantuchová potešila fanúšikov: Kde budú môcť obdivovať jej dokonalé krivky?

Markíza tajila mená účinkujúcich v šou. „Vzhľadom k tomu, že výber tanečných párov ešte nie je ukončený, budeme vás informovať, až keď to bude aktuálne,“ napísala vcas.sk, ktorý túto informáciu priniesol, PR manažérka televízie pred pár dňami. Po zverejnení článku však televízia na svojom webe napokon informáciu potvrdila.

„Skvelá tenistka Daniela Hantuchová, ktorá nedávno ukončila svoju kariéru na dvorcoch, dlho bez pohybu nezostane. Už na jeseň sa totiž objaví v tanečnej šou Let´s Dance. Pridá sa tak k ďaľším menám ako speváčka Emma Drobná, moderátorka spravodajstva Lenka Vavrinčíková, či herecká dvojica Vladimír Kobielsky, Petra Vajdová,“ sú slová z oficiálnej stránky Markízy.

Moderátormi populárnej šou budú opäť Adela Banášová a Pyco Rausch. „Teším sa konečne na moderovanie v tandeme obzvlášť s Adelou Banášovou. Vyskúšali sme si to po dlhých rokoch na 20. výročí Markízy a myslím si, že to medzi nami stále funguje, takže aj Let“s Dance bude pre nás veľmi osviežujúce obdobie. Teším sa na novú skúsenosť, pretože šou bude nová a iná. Je to jeden z mála projektov, ktorý sa vracia po takej dlhej pauze. Verím, že aj tento raz bude pre divákov symbolom noblesy a dobrej zábavy,“ povedal Pyco pre Pluska.sk.