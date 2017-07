Šialené útoky ľudí na Cibulkovú: Našu tenistku si nechutne podali!

Keď sa darí, je hviezdou, keď príde prehra, treba rátať s kritikou. To je údel športovcov, no to čo sa udialo po vypadnutí Dominiky Cibulkovej z Wimbledonu, už presiahlo všetky princípy slušného správania. Niektorí diskutujúci ju na sociálnych sieťach nazvali dokonca prostitútkou!