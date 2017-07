Šok pre slovenských fanúšikov tenisu: Krásna Hantuchová urobila radikálne rozhodnutie

„S čistým svedomím a naplnená šťastím vám chcem oznámiť, že prišiel čas dať zbohom profesionálnemu tenisu,“ začala svoje rozprávanie na sociálnych sieťach Hantuchová a dodala: „Je ťažké sa rozlúčiť s ľuďmi či vecami, ktoré celým svojim srdcom miluje a tenis je jednou z nich. Nikdy nezabudnem na ten okamih, keď som chytila do rúk prvú raketu a odbila loptičku o stenu.“

Hantuchová strávila na profesionálnom okruhu WTA 18 rokov. „Byť súčasťou WTA, ITF, slovenského fedcupového tímu a olympiády bolo pre mňa najväčším privilégiom, ktorého sa mi mohlo dostať. Žiadne slová to nedokážu opísať. Chcem sa poďakovať každému, kto sa o nás staral počas turnajov,“ ďakovala Hantuchová a prezradila, čo bude robiť ďalej: „ Keď zatvoríme jednu kapitolu nášho života, ďalšia sa nám otvorí a som tak nadšená, že to môžem zdieľať s vami.“

Víťazka dvoch turnajov v Indian Wells či Fed Cupu sa momentálne venuje komentovaniu zápasov Wimbledonu pre stanicu Fox. Pred pár týždňami dokonca predstavila vlastný doplnok stravy vo forme bonbónov. Rodáčka z Popradu nevinikal len ako tenistka, ale do pamäti sa zapísala aj ako jedna z najkrajších tenistiek. Jej fotografie si môžete pozrieť TU.

Daniela v číslach:

1 x Fed Cup (2002) a Hopman Cup (2005)

4 grandslamove víťazstva v zmiešanej štvorhre

5. najvyššie umiestnenie v rebríčku WTA (

7 turnajov WTA vyhrala v dvojhre

9 turnajov WTA titulov vyhrala vo štvorhre

9 miliónov eur zarobila na prize money

61 grandslamov sa zučastnila

na 317. mieste WTA sa lúči s kariérou

"Odchádza veľká legenda. Trošku ma to prekvapilo a je mi to veľmi ľúto. V každom prípade tenis dosiaľ bol pre ňu osudom a láskou a ja pevne verím, že Daniela pri ňom zostane a nájdeme nejakú možnosť spolupráce. Určite o tom budeme komunikovať. Nepochybujem ani o jej budúcom zaradení do Siene slávy STZ. Nastane čas, keď to predostrieme príslušným orgánom, väčšinou sa členmi stávajú staršie osoby. Osobne mi najvýraznejšie zostáva v pamäti Danielin podel na triumfe v Pohári federácie. Poznám ju už od jej desiatich rokov, vždy bola kreatívnou a inteligentnou hráčkou. Pre slovenský tenis toho urobila nesmierne veľa nielen výsledkami, ale aj vystupovaním a charizmou. Veľmi jej držím palce do ďalšej etapy života, je to mimoriadne dobrý človek," povedal pre agentúru SITA prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko.