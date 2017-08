FOTO Takto doriadil Kvitovu lupič: Prsty ruky jej držali len na vlásku!

Skvelá česká tenistka odohrala počas svojej kariéry množstvo dôležitých zápasov a na svojom konte má nespočetné množstvo víťazstiev. Svoj najdôležitejší zápas však Petra zviedla minulý rok v decembri. Pár dní pred Vianocami ju v jej dome v Prostějove prepadol a ťažko zranil ozbrojený útočník. Nožom jej dorezal ľavú ruku, ktorou si bránila hrdlo. To jej chcel bláznivý lupič podrezať.

Našťastie vyviazla živá, no následky boli veľké. Mala do hĺbky dorezané prsty a dlaň na ľavej ruke. Keďže je ľaváčka, stálo ju to veľa. Kvitová nútene pauzovala takmer 8 mesiacov. Až teraz sa odhodlala zverejniť šokujúce fotografie, ako vážne bola v skutočnosti poranená. Zo záberov ide husia koža.

Za to, že je v poriadku môže vďačiť doktorovi Radkovi Kebrlemu. „Rezné rany vyzerajú pomerne nevinne. Avšak keď sme dali dole obväzy bolo všetko inak. Fotky sme spravili, keď už bola Peťa uspatá. Na všetkých prstoch sú rany, ukazovák bol naklonený, koncový článok takmer nedrží a kĺb bol značne poškodený," povedal majster svojho remesla pre MF DNES a iDnes.cz.

Operácia trvala niečo vyše štyroch hodín. Aké boli poškodenia? Dva pretrhnuté nervy a sedem šliach. Kvitová ešte pred operáciou prezradila Kebrlemu, čo presne sa stalo. Ten počas operácie zistil, že hovorí pravdu. „Každé zranenie nejakým predmetom zanechá na tele nejaké stopy. Skúsený lekár podľa neho zistí, čo sa stalo. V prípade Petry sa jednalo o chytenie noža. Všetkými prstami a s veľkou silou. Mala totiž pod krkom čepeľ, ktorú chytila svojou dominantnou ľavačkou,“ prezradil so zatajeným dychom Radek.

Druhým dychom dodáva, že je presvedčený, že dvojnásobnej wimbledonskej víťazke vtedy išlo o život. „No jasné! Volila našťastie menšiu ujmu ako podrezané hrdlo. Veď ak nečelíte vážnemu nebezpečenstvu, nebudete predsa chytať nôž holou rukou. A to ešte keď ju Petra tak veľmi potrebuje,“ zhodnotil pre české periodiká skúsený odborník.

Svoju prácu odviedol doktor Kebrle užasne. Jeho prácu velebia do nebies kolegovia z Česka, ale aj zahraničia. Kvitová podstúpila pod jeho velením množstvo rehabilitačných procesov a poradilo sa. Napriek tomu, že jej hrozil koniec kariéry zvládla to. Po ôsmych mesiacoch sa úspešne vrátila na kurty. Jazvy jej pomaly miznú na duši aj na poranenej ruke.