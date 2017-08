Šokujúce slová tenisovej krásky Šarapovovej: Nenávisť medzi ňou a Serenou nemá hranice!

Vzťahy medzi tenistkami v mnohých prípadoch nie sú ideálne a kamarátstva na okruhu WTA by ste niekedy hľadali márne. Samozrejme, výnimky sa nájdu, no to nie je prípad ruskej krásky Marii Šarapovovej, ktorá vo svojej pripravovanej autobiografii opísala vzťah s momentálne tehotnou Serenou Williamsovou.