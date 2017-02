Šramková si poradila aj so špinavosťami: Čo všetko skúšali Talianky na našu hrdinku?

Po prehratom prvom sete proti Erraniovej až po poslednú loptičku proti Schiavoneovej pripomínala Šramková na kurte stroj. Presne mierené forhendy a bekhendy či podanie, ktorým si dokázala pomáhať, to všetko s mimoriadnou spoľahlivosťou a sebavedomím. Prvýkrát začala mať talentovaná 20-ročná Slovenka mierne problémy v rozhodujúcom sete proti Schiavoneovej.

Taliansky tím totiž na Šramkovú ‚vybalil‘ zbrane, ktorých férovosť výrazne pokrivkávala. Fanúšikovia na tribúne často kričali rôzne pokriky a pískali aj počas výmien, čím rozbehnutú Slovenku brzdili. V druhom sete Šramková viedla 4:2 a brejkla súperku, búrlivá atmosféra sa ešte stupňovala. Navyše, keď sa empajrová rozhodkyňa snažila ukázniť domácich priaznivcov a dohovoriť im, Schiavoneová prešla do protiútoku a, naopak, hecovala ich a žiadala si ešte hlučnejšie prostredie. Zvýšený tlak na neskúsenú Šramkovú pôsobil len krátko, zápas dokázala dotiahnuť do úspešného konca, čím poslala Slovensko do boja o svetovú skupinu.

"Zrodila sa fedcupová hviezda!" oznámil blog PF a dodal: "Šramková absorbovala všetok neskorý tlak od veteránky Schiavoneovej, keď veci začali byť trochu hektické a vtiahnuté publikum bučalo. Odpovedala najlepšie, ako mohla, produkovala svoje zaťaté päste, udržala si nervy a na druhý pokus to doservovala k sláve. Novicka zdolala Erraniovú aj Schiavoneovú v Taliansku a na antuke... Nuž, čosi také je unikátnym prísľubom peknej kariéry. Asi sa našlo len zopár tých, ktorí by prorokovali, že Slovensko sa v tomto zápase presadí bez svojich najlepších Cibulkovej a Čepelovej."

Po skončení zápasu 36-ročná veteránka, ktorá pred siedmimi rokmi dokázala triumfovať na antukovom Roland Garros, zložila mladej Slovenke poklonu a predpovedá jej veľkú budúcnosť. Pod jednou podmienkou. „Dostala ma pod veľký tlak. V druhom sete som mala hrať lepšie, nepodržal ma servis. Rebecca vyhrala zaslúžene. Má charakter a aj výborné údery. Ak zopakuje výkony z fedcupového víkendu, má šancu a potenciál na to, aby sa raz stala svetovou top hráčkou.“

Pre kapitánku talianskeho tímu Tathianu Garbinovú to bol fedcupový debut. Bohužiaľ pre ňu, neúspešný. Po rozhodujúcom zápase nepriamo naznačila, akú úlohu malo nešportové správanie publika v zápase. Tlak vyvíjaný na Šramkovú fungoval len chvíľu, slovenská tenistka totiž na kurte pôsobila, akoby nemala 20 rokov, ale aspoň o päť viac.

„Šramková podala proti Francesce rovnako ako v sobotu proti Sare výborný výkon. Čakala som, že v závere znervóznie, no počínala si ako rutinérka,“ povedala Garbinová.

Nová slovenská hrdinka sa od druhého setu prvého zápasu proti Erraniovej naplno sústredila na hru a na tímového kapitána Liptáka a v tranze hrala tenis svetových kvalít. Ciele do začínajúcej sezóny má jasné. „V dôležitých momentoch som si zachovala chladnú hlavu. Hrám silový tenis a preto dúfam, že v ďalšom priebehu sezóny budem hlavne zdravá. Pokiaľ ide o moje rebríčkové ciele, rada by som sa dostala do prvej svetovej stovky, a potom do prvej šesťdesiatky," povedala v prvom interview priamo na kurte.“