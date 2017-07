Svetová jednotka sa nezdá: Touto FOTO Plíšková postavila všetkých do pozoru

Po nevydarenom Wimbledone, kde úradujúcu svetovú jednotku skolila Slovenka Magdaléna Rybáriková, sa Plíšková odobrala s priateľom Michalom Hrdličkom do Monte Carla. Tam ladila formu na americkú časť sezóny a pridala na sociálnu sieť rôzne zábery so svojím miláčikom. Naposledy poriadne priostrila, budú z toho zásnuby?

„Moja spriaznená duša,“ napísala Karolína ku fotke, kde sa k svojmu milovanému manažérovi túli a ľavou rukou drží mobil. Pozorné oko si na ruke všimne prsteň. Náhoda?

Táto fotografia okamžite obletela svet a fanúšikovia sa pýtajú, či dvojica je zasnúbená. To však zatiaľ tuší iba prominentná dvojica, no ak je to pravda, s pravdou budú musieť vyjsť najavo čoskoro.