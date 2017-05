Tenisová hviezda Cibulková sa prevtelila do role modelky: Outfity, z ktorých vám padne sánka!

„Keď som doma, snažím sa navštíviť aj niektoré spoločenské podujatia,“ vravela naša najúspešnejšia tenistka pre Plus JEDEN DEŇ. „Tým, že som si zranila zápästie, bolo toho v uplynulom období viac,“ vysvetľovala.

Cibulková tak stihla spoločnú fedcupovú večeru, premiéru filmu, porotcovanie v súťaži krásy či oslavu narodenín dobrej kamarátky. Zakaždým sa ukázala v niečom novom. „Najobľúbenejší z outfitov bol dlhý čierny kabát s roztrhanými džínsami, ktorý som mala na premiére Cuky Luky Filmu,“ prezradila.

„So šatami, ktoré som mala na Miss Slovensko, som bola taktiež veľmi spokojná. Občas sa stane, že to vypáli najlepšie práve vtedy, keď to človek najmenej čaká. Niekedy si zasa človek myslí, že to bude ‚brutálne‘ a skutočnosť je napokon iná,“ hodnotila.

Kúsky, v ktorých chodí na podobné večerné akcie, vyberá spolu s dvorným návrhárom Andrejom Kusalíkom, ktorý im dá aj finálnu podobu. „Stopercentne mu dôverujem a viem, že to bude dobré. Častokrát mi niečo ukáže, no moja predstavivosť je na bode mrazu,“ glosovala. „Potom, keď to dá na mňa a vidím celkový efekt, som nadšená.“

Dominika má na stole množstvo pozvánok, popri tenisových povinnostiach musí svoju účasť na jednotlivých akciách poriadne zvážiť. „Zuzka Šebová (protagonistka Cuky Luky Filmu – pozn. red.) bola moja družička na svadbe, takže som ju chcela ísť podporiť na premiéru. Účasť na Miss sme dohadovali dva mesiace vopred. Ak by som však hrala finále v Stuttgarte, neprišla by som,“ dodala.

