Tenisová legenda sa vyzúrila na Federerovi: Australian Open vyhral podvodom!

Austrálčan Pat Cash taktiež pozná pocit z triumfu na grandslame, v roku 1987 sa stal víťazom Wimbledonu. Teraz po finále Australian Open 2017 uštedril poriadnu kritiku Rogerovi Federerovi.

„Je to podvod, ale dovolený. Hoci je dovolený, no nie správny,“ reagoval na moment pred piatym setom, pred ktorým si vyžiadal „medical time“ Federer a zamieril do útrob štadióna na ošetrenie rovnako ako v semifinále proti krajanovi Wawrinkovi.

Tridsaťpäťročný Bazilejčan sa okamžite bránil. „Problémy s nohou som mal už v 2.kole, zo začiatku sa to dalo ešte vydržať, ale proti Wawrinkovi mi bolesť šla už do oboch slabín. Vo finále si to v druhom sete odnieslo stehno, v treťom znova slabiny.“

