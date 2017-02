VIDEO Tenisovou hrdinkou víkendu bola Rebecca Šramková: Ako sa zrodila hviezda?

Keď Slovensko triumfovalo v novembri 2002 v Pohári federácie, mala Rebecca šesť rokov. „Vtedy som v podstate len začínala s tenisom, takže som to vôbec nesledovala. Fed Cup som začala vnímať, až keď do tímu prišla Dominika Cibulková,“ priblížila. Teraz sa aj vďaka jej neúčasti dostala do nášho výberu a postarala sa o senzáciu. Na antuke v talianskom Forli vyhrala obe dvojhry, pričom zdolala finalistku i víťazku Roland Garros Saru Erraniovú či Francescu Schiavoneovú.

„Začiatok bol psychicky najťažší. Zrazu sa na mňa pozerala celá aréna, taký pocit som predtým nezažila,“ opisovala Šramková pocity, keď vyšla prvýkrát na kurt ako fedcupová reprezentantka. Nervozitu rýchlo striasla a začala predvádzať skvelý útočný tenis. Súperky trápila delovým podaním, rýchlym forhendom, nebála sa zahrať dropšot za sieť. „Som rada, keď môžem diktovať výmenu a tenistka oproti mne nevie, čo zahrám,“ pochvaľovala si.

Zdravú drzosť jej vštepil otec, ktorý ju aj trénuje. „Odmalička ma vychovávali tak, aby som si na kurte verila. Tlačili ma do tohto štýlu, inej cesty nebolo,“ zasmiala sa. Jozef Šramka je v dobrom slova zmysle tenisový fanatik. V Petržalke vybudoval niekoľko kurtov, medzi ktorými je – na naše pomery unikátny – trávnatý dvorec. „Musíte milovať tenis, potom je všetko možné. Trávnatý povrch je súčasťou grandslamov, takže ho treba mať v portfóliu,“ vysvetľoval pred pár rokmi. Pred Wimbledonom k nemu chodieva trénovať Dominika Cibulková i Daniela Hantuchová, obe si Rebeccin talent všimli už dávnejšie. „Myslím si, že teraz v rebríčku vyletí veľmi rýchlo nahor. Musí si dať pozor, aby to s ňou nezamávalo a naďalej tvrdo pracovať,“ radí Daniela.

Šramková si reprezentačný debut veľmi pochvaľovala, okrem výbornej partie vyzdvihla prínos kapitána Mateja Liptáka. „Každý tréning bol pre mňa prínosom. Cítila som z neho, že má veľké skúsenosti a dôverovala mu,“ vyzdvihla.

Angažovať profesionálneho trénera k otcovi však zatiaľ neplánuje. „Chcem popracovať na psychike, možno si nájdem mentálneho kouča. Nie je to len o dvoch týždňoch, potrebujem hrať dobre počas celej sezóny,“ vie Rebecca. Fed Cup by mohol byť tým správnym impulzom. „Konečne sa po dvoch rokoch ukázalo, že som niečo natrénovala. Dúfam, že to pre mňa bude štart do do top tenisu.“

Taký debut sme nevideli 20 rokov

Pri premiére v Pohári federácie si Rebecca Šramková pripísala dve singlové víťazstvá v jednom stretnutí. Niečo podobné sa slovenskej hráčke podarilo už veľmi dávno. Debut s dvoma výhrami vo dvojhre (v rámci jedného stretnutia) mala naposledy Henrieta Nagyová v roku 1995 proti Paraguaju. V minulosti nastupovali naše debutantky na jeden zápas, spravidla na štvorhru.