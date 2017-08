Tenistka Rebecca Šramková predčasne ukončila sezónu, nič však neľutuje: Dá sa na modeling?

Ešte minulý týždeň ste ležali v nemocnici, čo nie je nikdy príjemné. Čo vás trápilo, že sa ste rozhodli predčasne ukončiť sezónu?

- Svalové presilenie chrbtice. Dúfam, že za mesiac budem môcť opäť chytiť raketu do ruky. V nemocnici som podstúpila infúznu terapiu, čo mi veľmi pomohlo a môžem začať naplno s rehabilitáciou.

- Všetky procesy absolvujem na jednej klinike v Petržalke. Cítim sa tam výborne, ľudia mi tam veľmi pomáhajú a starajú sa o mňa z každej stránky. Sama som zvedavá, aká rýchla bude rehabilitácia. Kiež by to bolo čo najrýchlejšie.

Plánujete s tréningom na kurtoch aj v zahraničí?

- Určite pôjdeme v zime trénovať do Ameriky. Sú tam lepšie podmienky pre štart do novej sezóny.

Momentálne ste na 181. pozícii rebríčka WTA, požiadali ste o „zmrazenie“ renkingu?

- Áno, poslala som žiadosť. Podľa všetkého by mi to mali schváliť.

Aktuálnu sezónu musíte vnímať ako prelomovú. V mladom veku ste nahliadli do svetového tenisu. Čo vám tento rok 2017 dal, či naopak vzal?

- Určite je to posun vpred. Prišla som na mnoho vecí, ktoré mi môžu v budúcnosti len a len pomôcť. Od začiatku sezóny som sa na kurtoch necítila dobre, to treba priznať. Z turnajov si najviac cením, že som sa dostala do hlavnej súťaže na Australian Open. Zažila som atmosféru grandslamu, čo je výborná skúsenosť. Vybrala som sa cestou hrať turnaje WTA, čo mi nevyšlo podľa predstáv.

Vaším trénerom je stále Boris Sedláček alebo sa vo vašom tíme udiali menšie zmeny?

- Jasné, budeme spolupracovať aj naďalej. Poznáme sa od mojich ôsmich rokov a rozumieme si. V tíme mám aj dvoch kondičných trénerov Róberta Kresťanka a Rudolfa Páteka. Okrem nich som teraz pridala aj fyzioterapeuta Branislava Mišoviča. Dlhšie je známe, že spolupracujem aj s mentálnym koučom Petrom Bielikom.

V súčasnosti práve práca mentálnych koučov má veľký význam. V tenise to platí dvojnásobne.

- Práve v tomto období rozbiehame širšiu spoluprácu s Petrom Bielikom. Myslím, že mi to veľmi pomáha.

Aké nové poznatky sa budete snažiť zabudovať do vašej hry v budúcej sezóne?

- Budem sa musieť naučiť byť viac trpezlivá, ale aj venovať sa regenerácii.

Svojím spôsobom ste odrezaná od tenisových kurtov. Máte v úmysle si vyčistiť hlavu na dovolenke či opäť si vyskúšať modeling?

- Na dovolenku snáď bude čas v zime, no prioritne sa budem venovať rehabilitácii. Samozrejme, aj fotenie ma bavilo. Ak dostanem ponuky, tak rada v tom budem pokračovať, pokiaľ mi to nenaruší tréningový proces.