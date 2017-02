TOP výroky Martina Kližana: Týmito výrokmi bavil i poburoval Slovensko

September 2011

O dopingu v tenise

„Podľa mňa Djokovič neberie nič, ale Nadal možno áno. S Nadalom to podľa mňa nie je košér."

Január 2014

O počasí počas grandslamu Australian Open

„My, chlapci z Petržalky, sme zvyknutí na iné veci a nejaké teplúčko nás len tak nezlomí. Ostatní hráči kolabujú, nevedia vydržať na kurte. Ja som zaťal zuby a makal – neprekážalo by mi ani 50 stupňov. V takých okamihoch sa ukáže nielen kondícia, ale aj mentálna sila človeka. Preto som vďačný Bohu za to, že som z Petržalky.“

December 2014

Kližan o Mečířovi

„Miloš síce svojím dlhým pôsobením vo funkcii vytvára pekné rekordy, no nie je predsa možné, aby bol jeden človek doživotne na daviscupovej lavičke.“

Marec 2015

Kližan o svojom detstve

„Neviem si predstaviť, že by som nemal tenis. Možno by som teraz bol niekde v base.”

Február 2016

Po výhre nad Mahutom v Rotterdame

,,To bola taká nuda v prvom sete, ak by som bol divák, tak odídem z toho zápasu.“

Júl 2016

K reprezentácii a fanúšikom, ktorí mu na sociálnych sieťach posielali vulgárne otázky po jednej z prehier

„Prečo by som mal reprezentovať? Koho by som mal reprezentovať? Našu vládu? Alebo náš olympijský zväz, ktorý ožije len raz za štyri roky. Alebo náš tenisový zväz? Alebo náš slovenský ľud? Ľud, ktorý sa po každej nejakej výhre bije do pŕs, že sa niečo podarilo vyhrať a všetci sú pyšní na to, že sú Slováci, a keď sa náhodou niečo nepodarí, tak reagujú tým, že hanlivo, urážlivo, vulgárne poukazujú na toho človeka, čo prehral. Niekedy sa zamýšľam či takúto krásnu krajinu bohužiaľ plnú týchto ,,sračiek" sa oplatí reprezentovať.“

December 2016

Kližan po tom, čo vysvetľoval dôvody, že nebol na súboji v Maďarsku

„Buďte radi, že ma máte, inak by bolo Slovensko v šiestej neandertálsko-svetovej zóne…“

December 2016

O niekoľko dní svoj výrok vysvetľoval

„Tá ,,neandrtalsko-svetová,, zóna mala za účel pozdvihnúť moje výkony v Davis Cupe, keďže zväz to očividne nedokáže.“

December 2016

Slovný útok na legendu a trénera daviscupového tímu Karola Kučeru

„Si mi na smiech a iba si ukázal, kto vlastne si, keď pred každým členom tímu, pred kamarátmi, pred ľuďmi zo zväzu hádžes na mňa intrigy a ohováraš ma. Potom ma nevieš ani pozdraviť. Na toto existuje len jedno slovo. Potkan."

Január 2017

Pred súbojom s Maďarskom na tému ceny lístkov

„Takže tenisový zväz začal predaj vstupeniek na Davis cup proti Maďarsku za 10 eur na osobu!!! V dnešnej dobe tam za túto cenu príde tak asi 27 a pol diváka.“

Február 2017

Kližan po prehre s Maďarskom doma na otázku, či by v časti sezóny na tvrdom povrchu do svojho programu zvolil Davis cup na antuke

„Keby bolo keby, boli by sme v nebi.“