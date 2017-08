Tréner Marián Vajda otvorene prehovoril o rozchode s Djokovičom: Taký koniec som nečakal!

Po aprílovom turnaji v Monaku prišiel od Djokoviča nečakaný krok. S celým tímom, na ktorého čele stál Marián Vajda, ukončil spoluprácu. Bol to šok nielen pre tenisových odborníkov, ale aj pre samotného trénera. „Nečakal som to. Bolo to divné. Bol som šéftrénerom, mali sme víziu na celý rok. Raz to však muselo prísť. Už dlhšie som cítil, že moja pozícia nie je stabilná. Novak chcel už dlhšie niečo zmeniť. Celý realizačný tím sme očakávali, že to môže prísť, ale nie tak zhurta,“ opísal Vajda v rozhovore pre magazín Tennis Arena.

Najvypätejšie vzťahy mal vraj s Novakom na začiatku spolupráce, keď ho v roku 2006 prebral ako nováčika na profiokruhu. „Veľa ráz sme sa aj pohádali,“ priznal kouč s dôvetkom, že problém bol najmä s dlhšími tréningmi. „Jasné, že frflal. Komu by sa chcelo trénovať, keď je taký talent? No ja som bol neústupný,“ zdôraznil. „V tom roku na US Open to bolo na vážkach. Nejako sme to však udržali,“ rekapituloval pre dvojmesačník.

Napriek tomu mal na bývalého zverenca samé slová chvály. „Na spoločné roky sa pozerám len a len pozitívne. Bolo to pre mňa jedno z najkrajších období. Aj keď sme sa rozišli. To je úplne prirodzené. Mám toľko zážitkov! Vytrénovať niekoho na svetovú jednotku, byť pri jeho najväčších úspechoch. Nechce sa mi ani veriť, že sa mi niečo podobné v živote udialo,“ rozplýval sa. Bodaj by nie, veď srbský tenista pod Vajdovým vedením začínal ako 40. hráč rebríčka, vyšplhal sa na tenisový trón, vybojoval 12 grandslamových titulov a päťkrát vyhral Turnaj majstrov.

Za najviac výnimočné momenty po Djokovičovom boku vyzdvihol rodák z Považskej Bystrice zisk postu svetovej jednotky s následným triumfom na Wimbledone 2011 a skompletizovanie kariérneho Grand Slamu vlani na Roland Garros. „V tej chvíli držal všetky turnaje veľkej štvorky. To sa normálnemu smrteľníkovi ani nemôže podariť. Veď naposledy to dokázal Rod Laver v roku 1969,“ zaspomínal si.

Dodal však, že to bol zároveň zlom v Srbovej kariére a nasledoval pokles výkonnosti. „Stratil motiváciu. Dosiahol, čo si predsavzal. Bolo prirodzené, že prišiel útlm. Keď potom prišli negatívne momenty, nevyhodnotil to vždy najlepšie. Možno si mal dať pauzu skôr,“ zamyslel sa Vajda. Narážal na fakt, že Srb už pre dlhodobé problémy s pravým lakťom v tejto sezóne na súťažný zápas nenastúpi. V tej budúcej by ho mal viesť Andre Agassi spolu s ďalším bývalým tenistom Mariom Ančičom.