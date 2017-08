Tvrdé obvinenia tenisovej expertky: Djokovič dopuje a kryjú mu to!

Tieto myšlienky povedala Pelletierová vo vysielaní montrealského rádia, stanice 98,5 FM. „Poviem vám, čo sa šušká v zákulisí. Veľa ľudí neverí, že Djokovičov zranený lakeť je v tak zlom stave. Jasné, má chronické problémy, ale...“ povedal bývalá tenistka a teraz televízna expertka. Podľa nej si srbský tenisový mág svoju pauzu naordinoval úmyselne.

Podľa jej slov však nemalo ísť o zdravotné problémy. „Niektorí moji priatelia aj rešpektovaní kolegovia, ktorí sledujú veľké turnaje, sú presvedčení, že má Djokovič problémy s dopingom a teraz je pod ochranou ATP,“ vyhlásila Pelletierová „do sveta“. Jej ostré slové mali pokračovanie. „Je naozaj zranený, či je to len zámienka, aby si urobil prestávku, fyzicky sa zotavil a oživil svoj talent?,“ položila 58-ročná Kanaďanka otázku do živého vysielania.

Bývalá osemfinalistka Roland Garros vo štvorhre však nemá žiadne dôkazy, ktorými by mohla Novaka usvedčiť z dopingu. „Nič nie je potvrdené, ale podobné prípady tu už v minulosti boli. Napríklad Andre Agassi či Martina Navrátilová. Ja len robím prácu novinára a zdieľam také informácie, ktoré počujem. Neznamená to, že ide o môj názor a možno sú to len fámy, ktoré počujem z každej strany,“ uzavrela Helene Pelletierová.