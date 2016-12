Tvrdé slová Kližana rozdelili slovenský tenis: Kopla si aj bývalá desiatka sveta

Ako je známe, Kližan dostal na konci septembra pokutu od Slovenského tenisového zväzu 20-tisíc eur za to, že odriekol účasť v Davis Cupe v dueli s Austráliou. V posledných dňoch dal jasne najavo, že vedenie STZ by sa malo zaoberať inými otázkami, ako tým, či si splnil reprezentačnú povinnosť.

Svoj názor na vzniknutú situáciu vyjadrila v rozhovore pre Tenisovysvet.sk aj jedna z najúspešnejších tenistiek slovenskej histórie Karin Cíleková-Habšudová. „Myslím, že situácia sa nešťastne vyhrotila na zápase. Pri úplnom zdraví celého tímu, optimálnej forme všetkých hráčov a naklonení šťasteny na našu stranu, sme mali malú šancu uspieť, ale bol to naozaj ťažký los,“ myslí si Cíleková-Habšudová.

Kližan okrem iného nastolil tému, prečo mnohí mladí hráči uprednostňujú rozvoj mimo NTC. V tejto otázke mu niekdajšia členka elitnej svetovej desiatky dáva za pravdu. „Myslím si, že NTC nemá dobrú hráčsku základňu, resp. dlhodobo nerozumiem, prečo sa nevenuje väčšej vekovej škále talentov. NTC nepotrebuje riešiť priestory, budovať v iných mestách. Potrebuje sa venovať príprave, a tým prispôsobiť aj trénerské obsadenie. Bratislava a jej širšie okolie sú jediné lokality, či sa to niekomu páči alebo nie, ktoré majú pre vrcholového tenistu význam. Má strategickú polohu s viedenským letiskom za chrbtom. Vrcholový hráč si nemôže dovoliť luxus ďalekých presunov. Je to spojené s výrazne väčšou únavou,“ zamýšľa sa Cíleková-Habšudová.

„Myslím si, že celkovo systém v NTC nie je dobre nastavený. Do NTC by mali ísť mladší hráči a strop, kedy by sa mali finančne osamostatniť, by mal byť u dievčat 19 rokov a u chlapcov 20 rokov. Potom by už mali stáť na vlastných nohách,“ ponúkla svoj pohľad pre Tenisovysvet.sk bývalá reprezentanka.

Podľa nej by však pomoc reprezentácii mala byť pre hráčov samozrejmosťou „Štát investoval do hráča prostredníctvom NTC a týmto mu to hráč morálne vracia späť. Reprezentácia je v mojich očiach vecou cti, presvedčenia a pocty; zadosťučinením, že patríte medzi špičku v štáte a ste nominovaný,“ uzavrela Cíleková-Habšudová, ktorá Slovensko reprezentovala v 21 stretnutiach Pohára federácie.