Úvodnú daviscupovú dvojhru naša jednotka napokon zvládla: Kližana výhra štípala

Sprvu šlo všetko podľa predpokladov. Kližan si hral svoju hru a maďarský súper nevedel, čo skôr. Zdalo sa, že neexistuje spôsob, akým by nášmu reprezentantovi ublížil. Po hodinke aj siedmich minútach viedol Kližan pohodlne 2:0 na sety.

V treťom dejstve však akoby čakal, že sa zápas dohrá sám. Prestal byť aktívny a Balázs sa chopil šance. Martinovi nedaroval ani jeden brejkbal, naopak, sám dokázal dvakrát prelomiť súperov servis. Sadu získal 6:3. „V tom sete som sa necítil úplne v pohode. On zahral výborne a z jedného gemu na druhý sa zlepšoval,“ vysvetľoval slovenský tenista pre RTVS.

Väčšiu drámu však nepripustil. Skoncentroval sa a opäť to bol on, kto na dvorci dominoval. „Trochu som zmenil taktiku pri returne, takže preňho bolo omnoho ťažšie vyhrávať vlastné podania,“ priblížil Martin. Balázsov servis dokázal prelomiť, svoj si udržal a podľa vlastných slov zaslúžene zvíťazil, zápas zakončil štýlovo esom.

Po 2 hodinách a 31 minútach bolo konečné skóre 6:1, 6:2, 3:6 a 6:4. „Myslím si, že sme obaja predviedli dobrý tenis a diváci sa zabavili. S výkonom som spokojný, podstatné je, že máme prvý bod,“ hodnotil Kližan úvodné stretnutie.

Do hľadiska si postupne našlo cestu zhruba 1 500 divákov a vytvorili živú kulisu. Päťdesiatke z nich venoval lístky samotný Kližan. „Okolo tretej sú ľudia ešte v práci, takže ich tu bolo len zopár, no postupne ich dosť pribudlo a bolo to super. Verím, že dobrá atmosféra sa udrží,“ zaželal si.

Na druhú piatkovú dvojhru nastúpil napokon proti maďarskej jednotke Mártonovi Fucsovicsovi v pozícii náhradníka Jozef Kovalík. Lukáša Lacka trápili žalúdočné problémy.