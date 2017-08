Vajda zazlieva Djokovičovi jediné: Štve ma to. To mi Nole nemal robiť

Vajda pre magazín Tennis Arena prvýkrát porozprával o tom, ako prežíval rozchod s Novakom Djokovičom, ale aj to, aká bola preňho dlhoročná spolupráca s jedným z najlepších tenistov planéty. „Ako tréner som dospel. Už viem, ako mám pracovať. Od malých detí až po veľkých profesionálov. Naučil som sa robiť konštruktívne a metodicky. Systematicky, vytrvalo a konzistentne,“ rozhovoril sa pre dvojmesačník.

Vyzdvihol, že tenista ho obohatil aj ľudsky. „On má širší rozmer, nemá v hlave len tenis,“ pokračoval. Djokovič je najlepšie zarábajúcim tenistom všetkých čias z pohľadu odmien na turnajoch, dosiaľ zarobil 109,8 milióna dolárov (93,9 mil. eur) brutto. Množstvo z nich však venoval na dobročinné účely na pomoc ľuďom na celom svete.

Marián Vajda priznal, že spolupráca s bývalou svetovou jednotkou mu aj čosi vzala. „Stal som sa slávnym a to ma štve. Nemám to rád. Nole mi to pokazil. Stále musím niekde niečo vysvetľovať. To jediné mu v živote zazlievam, to nemal robiť,“ povedal nadnesene.

Zatiaľ sa na návrat na trénerskú dráhu nechystá. „Momentálne nemám energiu vrátiť sa hneď a niekoho trénovať. Ani mentálne na to nie som pripravený, lebo psychika bola nastavená na niekoho iného. Najskôr sa musím upokojiť a zregenerovať,“ vysvetlil mimoriadne žiadaný kouč. Najradšej vraj relaxuje na rybách pri Dunaji.