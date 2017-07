VIDEO Andrej Martin ovládol turnaj v Prahe: V hľadisku potešil aj svoju mamu

V celom turnaji sa boril bratislavský rodák s nie najlepšou hrou. „Hra nebola podľa predstáv, toto mi možno pomôže do ďalších turnajov. Mám body do rebríčka a teším sa na nové výzvy,“ prezradil víťaz priamo na kurte pre Plus JEDEN DEŇ.

V tomto roku je to Martinov druhý titul na challengrovom okruhu, keď vyhral v marci mexický turnaj San Luis Potosí: „Oba triumfy majú spoločné to, že som ich vyhral po viacerých zraneniach. Teraz verím, že budem zdravotne fit a stúpať v rebríčku.“

Veľkú úlohu v Martinovom titule zohrala enormná podpora fanúšikov zo Slovenska: „Titul venujem fanúšikom. Merali za mnou cestu zo Žiliny, Bratislavy či dokonca Viedne. Vážim si to, je to niečo skvelé. Som rád, že triumf na vlastne oči videla aj moja mama.“

Najbližšie sa Andrej Martin predstaví na antuke v Liberci a odtiaľ putuje na 6-týždňovú šnúru po juhoamerických turnajoch.