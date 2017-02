VIDEO Ani nafučaná Serena, či tešiaci sa Federer: Na Australian Open bol hitom Martin Kližan

Kto by to povedal, že slovenský tenista Martin Kližan raz totálne zatieni legendy bieleho športu Serenu Williamsovú či Rogera Federera? Stalo sa! Síce slovenská tenisová jednotka by bola určite rada, keby to bolo inak ako týmto spôsobom.