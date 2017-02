VIDEO Cibulková premárnila veľkú príležitosť: Na lavičke padli ostré nadávky!

Víťazka minuloročného Turnaja majsteriek by sa prostredníctvom sobotňajšieho úspechu posunula v renkingu z 5. na 4. miesto k 6. februáru, čo by znamenalo zlepšenie osobného aj ženského národného rekordu (držala ho s Danielou Hantuchovou) o jeden post. Navyše, vyrovnala by absolútne historické maximum tenistov zo SR, dotiahla by sa k olympijskému víťazovi zo Soulu 1988 a terajšiemu daviscupovému kapitánovi Miloslavovi Mečířovi z 22. februára 1988.

Finalistka Australian Open 2014 Cibulková mala v prípade turnajového triumfu na dosah tretie miesto v rebríčku za Američankou Serenou Williamsovou a Nemkou Angelique Kerberovou.

Prvý set s 22-ročnou Kazaškou Putincevovou vyhrala 6:3, no v druhom musela doháňať manko 1:4. To sa jej podarilo, keď zrovnala na 4:4, aby set napokon stratila pomerom 4:6. V treťom sete si Bratislavčanka Cibulková vypracovala náskok 4:2. Následne však opäť zabrala Putincevová, ktorá sériou štyroch víťazných gemov otočila dramatický zápas na svoju stranu a ukradla Slovenke postup do finále spred nosa.

O tom, že Cibulková nedokázala počas celého zápasu hrať svoju hru svedčí nielen 43 nevynútených chýb z rakety Slovenky, ale aj dohovor trénera Mateja Liptáka. "Ty proste chceš zrazu pridať. A to isté aj na returne. Buď rozhodná, ku*va," nebral Lipták ohľad na prítomnosť televíznych kamier.