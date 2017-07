VIDEO Cibulkovej veľká súperka sa odviazala: Takýto svadobný tanec ste ešte nevideli!

Na veselici v Tomašoviciach neďaleko Krakova sa zúčastnilo 150 ľudí . Nechýbali napríklad bývalé svetové jednotky Angelique Kerberová či Caroline Wozniacká či poľská mužská jednotka Jerzy Janowicz. Kto čakal, že svadba sa bude niesť v komornej atmosfére športových superboháčov, mýlil sa. Aga a Dawid si svoj prvý novomanželsý tanec poriadne vychutnali a pripravili ním prekvapenie pre všetkých svadobčanov.

Prvé tanečné kroky už s obrúčkami na prstoch bol poriadny mix hitov. Zneli tóny Rihanny a jej Diamonds a pri Edovi Sheeranovi už Aga zhodila svadobný závoj a Dawid sako z obleku. Prítomní sa zmohli len na hlasné výskanie. Pri krátkej choreografii nechýbali zdvihačky či náznaky flirtovania medzi už manželmi. „Som vždy prvá na parkete a posledná z neho aj odchádzam,“ nezaprela v sebe tanečnú krv momentálne 10. tenistka sveta.

Aga and Dawid just slayed the dance floor!!! pic.twitter.com/ZmeKyYG85k