VIDEO Djokovič po nevydarenej sezóne nesmúti: Na parkete to naplno rozbalil

Pri zraneniach a zdravotných problémoch Rogera Federera a Rafaela Nadala sa neočakávalo, že by niekto mohol reálne ohroziť post svetovej jednotky, ktorý vo svojich rukách držal pevne práve 29-ročný Srb. Lenže druhá polovica sezóny Djokovičovi vôbec nevyšla, objavili sa menšie zdravotné problémy a dokonca aj obvinenia z nevery, keď mal Nole podvádzať svoju manželku Jelenu s indickou herečkou.

Djokovič sa priznal, že Indku pozná a bol s ňou aj na večeri, no manželská kríza sa zažehnala, keď jeho polovička vyhlásila, že 12-násobnému grandslamovému víťazovi plne dôveruje. Nevýrazné výkony však srbského rodáka sprevádzali až do konca sezóny, na ktorej konci prepustil post svetovej jednotky Britovi Andymu Murraymu, o čom rozhodlo finále Turnaja majstrov ATP práve medzi týmito borcami.

Srb však z toho očividne nerobí veľkú tragédiu a naďalej sa snaží pôsobiť pozitívnym dojmom. Nevydarené momenty zjavne hodil za hlavu a nie je ten typ, ktorý by sa ľutoval. Novak zavesil na svoj Instagram video z hodín zumby, kde aj s ďalšími účastníčkami vrtel bokmi a išlo mu to ako profíkovi. Dokonca poslal odkaz aj Shakire, ktorá je autorkou známeho hitu Hips don´t lie (Boky neklamú). Veru, za svoje vystúpenie by sa určite nemusel hanbiť.