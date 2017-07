VIDEO Fantastická Rybáriková na Wimbledone: Domov poslala najväčšiu favoritku!

Rybáriková už má istotu 130 bodov do hodnotenia a prémie 90 000 libier pred zdanením. V boji o svoj dosiaľ najlepší výsledok na Majors bude v sobotu čeliť ukrajinskej rovesníčke Lesii Curenkovej (35.), ktorú pred desiatimi rokmi zdolala na antukovom podujatí ITF v Dnepropetrovsku 6:4, 4:6, 6:4. Ak by sa Rybáriková dostala do osemfinálového 4. kola, určite by ju v ňom nečakala nasadená protivníčka. V tejto chvíli prichádzajú do úvahy Chorvátka Petra Martičová, Češka Denisa Allertová a Kazaška Zarina Dijasová. Rybáriková sa v nezáväznom online prepočte posunula na 72. miesto.

Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka Rybáriková oficiálne figuruje na 87. priečke v singlovom renkingu WTA k 3. júlu. Dvadsaťpäťročná Kar. Plíšková je úradujúcou finalistkou rovnako hodnotných newyorských US Open a víťazkou minulotýždňového prípravného turnaja na tráve v Eastbourne, ale v britskej metropole sa zverenkyňa Davida Kotyzu ešte nikdy nedostala aspoň medzi 32 najlepších, zostáva to v platnosti.

Bývalá 31. žena svetového rebríčka Rybáriková má na konte 25 triumfov z ostatných 27 stretnutí. V rámci toho získala trofeje na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári. Ešte v marci figurovala na 453. pozícii v systéme.

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková bola predvlani tiež v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Na Majors sa takto ďaleko dostala aj na US Open 2008 a 2009. Zo Sloveniek už v stredu postúpila do 3. kola osmička turnaja Dominika Cibulková, v piatok bude čeliť chorvátskej dvadsaťsedmičke "pavúka" Ane Konjuhovej. V pondelok v 1. kole skončila Jana Čepelová, vo štvrtok sa v 2. kole ešte predstaví Kristína Kučová, skúsi prekvapiť Švajčiarku Timeu Bacsinszkú nasadenú ako devätnástu.