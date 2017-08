VIDEO Fantázia Cibulkovej: Jej slová po postupe do vytúženého finále hovoria za všetko!

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, 11. vo svetovom rebríčku, nemala s 21-ročnou Mertensovou (46.) vzájomnú minulosť. Vo finále je prvý raz od októbra 2016, keď triumfovala na výberovom koncosezónnom šampionáte WTA Finals v Singapure. Vlani si ich dovedna zahrala 7 (4:3). Premiérovo v tejto sezóne dosiahla aspoň tri zápasové úspechy na niektorom z podujatí.

"Po neľahkom roku som konečne našla formu. Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo práve na tomto mieste," uviedla Dominika Cibulková v prvom pozápasovom rozhovore ešte na kurte. "Nebolo ľahké zvíťaziť v tomto stretnutí, ale svoju hru som udržala na vysokej úrovni. Udierala som do loptičky dostatočne tvrdo a nedovolila hrať súperke to, čo chcela. Snažila som sa byť dominantná a vychádzalo mi to," dodala Cibulková.

O titul, svoj deviaty singlový na hlavnej profesionálnej úrovni, bude Cibulková v sobotu nie skôr ako o 21.00 h SELČ bojovať s reprezentantkou Austrálie Dariou Gavrilovovou (26. v renkingu WTA), ktorá prekvapujúco vyradila turnajovú jednotku a obhajkyňu trofeje v New Havene Poľku Agnieszku Radwanskú 6:4, 6:4. Gavrilovová a Cibulková dosiaľ spolu odohrali jediný zápas. Dvadsaťtriročnú moskovskú rodáčku Gavrilovovú prekonala Slovenka 6:3, 6:2 v 2. kole Wimbledonu 2016.