VIDEO Tenista nezvládol svoju frustráciu: Rozhodca ukončil jeho trápanie!

Za stavu 3:5 a 0:5 podával Edmund na postup do 2. kola turnaja v Delray Beach, čo znechutený Mannarino nemohol uniesť. Ešte v predošlom priebehu kopal do stoličky, niekoľkokrát úmyselne odpálil loptičku smerom k podávačom alebo do publika, či mimo štadión. Pri poslednom geme, keď už mal na konte trestný fiftín a empajrový rozhodca ho za ďalšie previnenie proti pravidlám potrestal trestným gemom, ktorým zápas ukončil.

Britský tenista Kyle Edmund vyhral podobným spôsobom druhý zápas v rade, pretože v Davis Cupe jeho duel s Kanaďanom Denisom Šapovalovom sa skončil diskvalifikáciou. Talentovaný kanadský mladík loptičkou trafil presne do oka hlavného rozhodcu, ktorý po pár dňoch sa musel podrobiť operácii zlomenej očnice.