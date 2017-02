VIDEO Je manželstvo Djokoviča v kríze? Tenisová hviezda sa pohádala s manželkou pred divákmi

Novak tradične pridáva na sociálnu sieť videá, kde fanúšikom oznamuje novinky, svoj program alebo ich len tak pozdraví. Teraz sa svetová dvojka rozhodla hrať na turnaji v mexickom Acapulcu. Po náročnom tréningu v Monte Carle chcel srbský tenista priaznivcom priblížiť, kde ho môžu vidieť. Išlo dokonca o živý prenos a kameramankou bola jeho manželka Jelena.

Novakovi sa však nepáčilo, že ho nakrúca z diaľky, tak jej dal jasne najavo, že ho má priblížiť a že to bude efektnejšie a priateľskejšie. Vtedy Jelena trochu vybuchla. „To sa hovorí takto? To je výchova? Nemôžeš mi povedať, láska ďakujem, to by bolo lepšie,“ zahlásila v priamom prenose.

Keďže si to v tej sekunde uvedomila, jej výraz tváre zostal ako zamrznutý. Následne prenos aj ukončila. Na jej obranu možno dodať, že je malý výbuch mohol súvisieť s tehotenstvom, no je aj druhá možnosť, že rodinnú idylku Djokovičovci iba hrajú.