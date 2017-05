VIDEO Nadal zbiera desiatky: Po ďalšom rekorde si to namieril rovno do bazéna

Minulý týždeň písal Nadal tenisové dejiny. Stal sa prvým hráčom v Open ére, ktorý triumfoval na jednom turnaji desaťkrát, konkrétne v Monte Carle. V nedeľu čosi podobné zopakoval aj na barcelonskej antuke. Počas celého turnaja nestratil ani set a rovnako tak si pripísal už 10. titul z katalánskeho podujatia.

Rafa vo finálovom zápase zdolal Dominica Thiema, ktorý predtým vyradil svetovú jednotku Andyho Murrayho. Na Nadala však nemal nárok, Španiel ho sfúkol v pomere 6:4, 6:1. Ťahá tak 10-zápasovú víťaznú šnúru, naposledy podľahol Rogerovi Federerovi vo finále turnaja v Miami.

„Som veľmi spokojný. Bol to pre mňa deň plný emócií. Hrať pred mojimi ľuďmi a klubom a vyhrať tu 10. titul je niečo, čo som pokladal za nemožné. Ani len som o tom nesníval. Je to výnimočné a jedinečné,“ jasal Nadal v ďakovnej reči.

Vysmiaty od ucha k uchu to oslávil štýlovo. Vyzliekol sa len do šortiek a ponožiek a skočil hlavičku do bazéna pri dvorci, ktorý organizátori pomenovali po ňom. „Oslava, ktorá už má tradíciu v Godó. Som veľmi šťastný z víťazstva!“ napísal Nadal k videu, ktoré pridal na sociálnu sieť Instagram. Vzápätí za ním naskákali aj zberači loptičiek.