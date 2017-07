VIDEO Nadalov karambol pred veľkým zápasom vás rozosmeje. Rafa, daj na seba pozor!

Že päťsetová bitka (6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13) v neprospech španielskeho hráča nedopadne podľa jeho predstáv, mohol naznačiť už aj karambol v chodbe štadióna. Tesne pred nástupom na kurty stáli obaja hráči vedľa seba. Gilles sa od nervozity nemohol ani pohnúť, no a Rafa nechcel vychladnúť a tak sa snažil držať svoje telo v pohybe. Zaviazal si šnurky a urobil jeden výskok, v ňom sa však nešťastne hlavou udrel o zárubňu. Neskôr si to všimol aj Muller a spoločne s Nadalom sa na tom zasmiali.

Na kurte to však pre ľavorukú legendu taká sranda nebola. Na podanie 192 centimetrového tenistu nedokázal nájsť recept. Dokázal síce z 0:2 vyrovnať na 2:2, ale v piatom sete, ktorý trval neuveriteľných 135 minút, mu čaro hry z predchádzajúcich dvoch setov vyprchalo. Luxemburčan využil pri 28. Hre setu piaty mečbal a rozhodol nervydrásajúce stretnutie.

„Dve chyby ma stáli úvodné dva sety. Súper mi nedoprial dostať sa do herného rytmu. Potom som sa vrátil do zápasu, čo bolo skvelé. V piatom sete som mal šance, ale Gilles ich mal o čosi viac, preto je jeho víťazstvo v poriadku. Zaslúžil si ho o čosi viac ako ja," vyslovil sa 15-násobný grandslamový víťaz Nadal. Rodák z Malorky sa po zápase zachoval ako šampión. Počkal, kým si jeho súper pobalí veci, odkráčal s ním smerom k šatniam, ale miesto toho, aby sa stratil v útrobách kurtu číslo 1 v All England Clube, tak rozdával podpisy tak, ako by to malo byť pre neho poslednýkrát.

„Som unavený, bol to dlhý zápas. S pribúdajúcim časom to bolo náročnejšie. Keď som sa dostal k posledným dvom mečbalom, mal som na mysli, aby som išiel do toho na sto percent. Je to skvelý pocit vyhrať tento zápas,“ uviedol pre stránku turnaja Muller.