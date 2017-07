VIDEO Najbláznivejší skreč v tenisovej histórii: Kam to pchala česká hviezda prsty?

Nasadená trojka na turnaji WTA International JiangXi Open v čínskom Nan-čchangu (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch DecoTurf vonku) v osemfinálovom 2. kole viedla nad Japonkou Nao Hibinovou v prvom sete 3:0.

Lenže počas pauzy sa zranila vložením prstov ľavej ruky do veľkého ventilátora. Českej tenistke nepomohlo ani ošetrenie a musela duel skrečovať.

Kr Pliskova got hurt her finger(s) while adjusting the fan (skip to 0:40). Retired 3-0 up. pic.twitter.com/pUcPra5Rdw