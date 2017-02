VIDEO Slovenská manželka Federera sa vrhla na svojho šampióna: Tieto bozky vás chytia za srdce!

Na chrbte batoh s tenisovou výbavou a pod pazuchou víťazná trofej. Roger Federer kráčal útrobami štadióna v Melbourne so širokým úsmevom a skvelým pocitom po jednom z najpamätnejších finálových duelov svojej kariéry. V piatich setoch dokázal zdolať svojho odvekého rivala Rafaela Nadala.

Švajčiara po celú kariéru na turnajoch sprevádza jeho manželka Mirka Federerová (rod. Vavrinecová), slovenská rodáčka z Bojníc, s ktorou sa dal dokopy na olympiáde v Sydney v roku 2000. Zápasy svojho manžela zvyčajne prežíva viac ako on sám a presne tak to vyzeralo aj vo finále. Mirka strúhala na tribúne rôzne grimasy, potom si skrývala tvár do dlaní, no nakoniec vybuchla ako gejzír radosti po poslednej loptičke duelu.

Po ďakovnej reči Federera už čakala svojho manžela v útrobách štadióna a keď ho videla, ihneď sa mu vrhla okolo krku, poriadne ho vyobjímala a vybozkávala na líca. Samozrejme, nechýbala ani sladká pusa na pery ako odmena za skvelý výkon. Svedkom krásnej scény boli aj ďalší členovia tenistovho tímu, s ktorými sa následne zvítal.

Federer zaznamenal víťazný návrat po polročnej prestávke spôsobenej zranením. Pred turnajom mu na triumf dávali šancu iba zarytí optimisti, 35-ročný hráč do neho vstupoval navyše ako nasadená sedemnástka. Dramatické finále prinieslo tenis ako z iného sveta a o veľkosti 18-násobného grandslamového víťaza svedčia aj slová, ktoré adresoval porazenému Nadalovi. „Tenis je tvrdý šport a remízy v ňom neexistujú, ale bol by som rád, ak by som ju s Rafom v tomto zápase uhral,“ povedal Federer na kurte.